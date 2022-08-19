На проспекте Дзержинского полностью отремонтируют дорогу и тротуары

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Специалисты подрядной организации приступили к ремонту проспекта Дзержинского. Здесь будет обновлено дорожное покрытие и проведено благоустройство тротуаров и газонов. Задачу по комплексному обновлению территории поставил перед администрацией района мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как рассказал Анатолий Локоть, открытие Сквера Содружества на пересечении проспекта Дзержинского с ул. Красина стало началом капитального ремонта магистрали, где будет проведена реконструкция и благоустройство всего проспекта Дзержинского.

«В этом году будет отремонтирована проезжая часть на участке от ул. Кошурникова до ул. Королёва. Я также поручаю администрации Дзержинского района выполнить благоустройство прилегающей территории – тротуаров, бульваров, газонов с обеих сторон проспекта. В следующем году за счет участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» мы проведем комплексный ремонт следующего участка проспекта Дзержинского – от ул. Королева до ДК им. Чкалова», – отметил мэр.

По словам первого заместителя главы администрации Дзержинского района Светланы Глинской, после благоустройства Сквера Содружества эксперты приступили к созданию зелёной зоны на пересечении проспекта Дзержинского с ул. Королева.

«Там стояли киоски, у которых срок действия договоров на аренду земли давно истек. Киоски снесены, эта территория сейчас благоустраивается силами администрации. Мы планируем восстановить там тротуар, газон, высадить деревья. В следующем году мы продолжим озеленение территории вдоль проспекта в сторону «Березовой рощи» и в сторону ДК им. Чкалова», – уточнила Светлана Глинская.

Участок проспекта Дзержинского от ул. Кошурникова до ул. Королева в 1400 метров будет сделан на дополнительные средства из областного бюджета. Стоимость работ составит 112 млн рублей. Генподрядчик ООО «Дорсиб плюс» проведет исправление продольного и поперечного профиля покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, подъем смотровых и дождеприёмных колодцев на проезжей части.

Ремонтные работы на участке начались в ночь со среды на четверг. Подрядчик уже выполнил треть всего объема по фрезерованию старого дорожного покрытия. На следующей неделе будет уложен выравнивающий слой. Согласно муниципальному контракту ремонт завершится 7 октября, однако объект может быть сдан досрочно – до конца сентября.

Накануне Новосибирск получил из областного бюджета дополнительные средства в размере 168 млн рублей на ремонт 12 участков улично-дорожной сети, который должен быть сделан к октябрю этого года.