Нарколог объяснил вред от «парочки» сигарет в день

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Нарколог Гончаров развеял миф о парочке сигарет в день без вреда для здоровья. Допустимой нормы сигарет для курильщиков не существует, даже одна-две сигареты в день уже негативно влияют на состояние здоровья человека, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Олег Гончаров. По его словам, подобный спор всегда возникает насчёт алкоголя, но специалисты пришли к выводу, что не существует доз спиртного, которые были бы абсолютно безвредными. Если мы говорим о никотине, во-первых, это наркотик, во-вторых, продукты горения или то, на чем основаны вейпы. Понятно, что вред для здоровья в любом случае существует. Представить себе, что какая та доза абсолютно безвредна, такого быть не может. Не случайно говорят, что это вредная привычка, — пояснил Гончаров.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что риск смерти от рака лёгкого в 26 раз выше у тех, кто выкуривает от 15 до 24 сигарет в день, и в пять раз — у выкуривающих до четырёх сигарет в сутки. По его словам, с курением связаны от 70% до 90% случаев смерти от рака лёгкого.

Он также отметил, что существенное значение имеет и продолжительность курения. Так, риск смерти от рака лёгкого на 37% выше у тех, кто начал курить на пять лет раньше. В целом же вероятность умереть у курящего тем выше, чем раньше человек начал курить.