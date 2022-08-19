Почему экспресс-тест не показывает коронавирус: симптомы нового ковида-2022

Фото: Сиб.фм, freepik.com

В стране продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть и те, кто столкнулся с новыми штаммами вируса. Какие симптомы говорят о заражении новым подвидом ковида, а также почему тест показывает отрицательный результат – расскажет Сиб.фм.

Какие симптомы у нового коронавируса?

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что вирус продолжает мутировать и соответственно меняются и его симптомы. Это связано с тем, что происходит смена спайк-протеина (белок), который атакует клетки человека.

«В зависимости от того, какая конфигурация у спайк-протеина, сам вирус приобретает определенную тропность – способность поражать ткани человека. Он может становиться более тропным к одним тканям и менее – к другим. Этим объясняется и изменение симптомов болезни», – говорит Болибок.

Иммунолог отметил, что сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния, который еще в 2020 году сигнализировал о наличии заболевания. На данный момент коронавирусную инфекцию сопровождают такие симптомы, как заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.

Врач добавил, что у штамма "Омикрон" есть особенный симптом – слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями.

Почему тест показывает отрицательный результат?

Единственным способом диагностики коронавируса остаётся ПЦР-тестирование. Однако в России сбой дают 30 % тестов на ковид, согласно данным Минздрава. Неточность грозит тем, что люди с ложноотрицательными результатами могут заразить других.

Более точный результат теста на коронавирус будет на третий день после появления первых симптомов. В первые дни после инфицирования концентрация вируса в организме ещё слишком мала, чтобы это определил анализ, а через неделю-две иммунная система уже убивает SARS-CoV-2.

«После четвёртого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Точность тестирования снижается и от того, что среди заболевших появляются вакцинированные люди. Они выделяют вирус в меньшем количестве и не такое продолжительное время, считает замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

ПЦР-тест будет наиболее точен на третий-пятый день с момента появления симптомов коронавируса, а экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня появления симптомов и до пятого-седьмого дня, после этого концентрация вируса будет резко снижаться. Об этом рассказал главный врач Центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко Заур Жилоков.

Для того, чтобы анализ был более точным медики рекомендуют за три часа до сдачи теста не пить, не есть, не полоскать горло и не пользоваться какими-либо спреями и каплями.

Ранее Сиб.фм писал о том, что переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптоме нового коронавируса. Напомним, что россиян начали прививать от коронавируса новой британской вакциной «Эвушелд», однако не всем россиянам можно прививаться.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.