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Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных
Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных

Freepik.com

19 августа православная церковь отметит один из двунадесятых праздников – Преображение Господне. В этот день все верующие поздравляют своих знакомых и друзей со светлым праздником. Сиб.фм публикует поздравительные открытки к священной дате.

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 2

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 3

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 4

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 5

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 6

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 7

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 8

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 9

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 10

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 11

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 12

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 13

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 14

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 15

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 16

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 17

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 18

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 19

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных 20

Ранее Сиб.фм писал о главных традициях и запретах праздника Преображение Господне. Напомним, что торжество совпадает еще с одним важным событием – Яблочным спасом.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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