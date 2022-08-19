Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных

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19 августа православная церковь отметит один из двунадесятых праздников – Преображение Господне. В этот день все верующие поздравляют своих знакомых и друзей со светлым праздником. Сиб.фм публикует поздравительные открытки к священной дате.
Ранее Сиб.фм писал о главных традициях и запретах праздника Преображение Господне. Напомним, что торжество совпадает еще с одним важным событием – Яблочным спасом.
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