Преображение Господне 19 августа 2022: лучшие новые открытки к празднику для православных

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19 августа православная церковь отметит один из двунадесятых праздников – Преображение Господне. В этот день все верующие поздравляют своих знакомых и друзей со светлым праздником. Сиб.фм публикует поздравительные открытки к священной дате.

Ранее Сиб.фм писал о главных традициях и запретах праздника Преображение Господне. Напомним, что торжество совпадает еще с одним важным событием – Яблочным спасом.

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