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общество

Психолог дала советы для нервной системы на фоне смога

Фото Психолог дала советы для нервной системы на фоне смога
Фото Психолог дала советы для нервной системы на фоне смога

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Психолог Журавлева посоветовала уделять время себе и учиться выражать эмоции, чтобы избежать срыва из-за смога.

«Несчастного и нервного» человека раздражает любая погода, а уравновешенного и спокойного те же смог и запах гари, как сейчас в Москве, не напрягают, даже если «аромат» впитала одежда, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Она отметила, что избежать нервного срыва на фоне погодных условий реально, если «уделить себе время», а также «замечать и выписывать свои эмоции за день».

Уделите себе время. Мы часто в беготне нашей жизни забываем о главном человеке в ней — себе. Вспомните, что дает вам силы и радость. Напишите целый список из 30 вещей — материальных и нет — и выполняйте хотя бы по одному пункту в день. Замечайте и выписывайте свои эмоции за день и после чего они появились. Не забывайте про отдых. Нервный срыв происходит по двум причинам: мы не выражаем свои эмоции и мы отдаем больше, чем получаем, —

добавила Журавлева.

По ее словам, речь идет как раз о том, что «мы не умеем слушать свой организм и его потребности. Наши внутренние ресурсы истощаются, а мы их никак не восполняем вовремя».

Психолог отметила необходимость различать, что «находится в вашей зоне ответственности, а что нет. Ваша жизнь — ваша ответственность, а погода — нет. Действуйте исходя из этого», добавила она.

«Мы держим фокус внимания на своих неудачах. Начните использовать правило зеленой ручки — отмечайте за день все то хорошее, что происходит. Хвалите себя, пускай и за маленькие действия и победы. И вы увидите, сколько всего прекрасного есть в вашей жизни каждый день», — подытожила Журавлева.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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