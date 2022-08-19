Психолог дала советы для нервной системы на фоне смога

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Психолог Журавлева посоветовала уделять время себе и учиться выражать эмоции, чтобы избежать срыва из-за смога. «Несчастного и нервного» человека раздражает любая погода, а уравновешенного и спокойного те же смог и запах гари, как сейчас в Москве, не напрягают, даже если «аромат» впитала одежда, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Она отметила, что избежать нервного срыва на фоне погодных условий реально, если «уделить себе время», а также «замечать и выписывать свои эмоции за день». Уделите себе время. Мы часто в беготне нашей жизни забываем о главном человеке в ней — себе. Вспомните, что дает вам силы и радость. Напишите целый список из 30 вещей — материальных и нет — и выполняйте хотя бы по одному пункту в день. Замечайте и выписывайте свои эмоции за день и после чего они появились. Не забывайте про отдых. Нервный срыв происходит по двум причинам: мы не выражаем свои эмоции и мы отдаем больше, чем получаем, — добавила Журавлева.

По ее словам, речь идет как раз о том, что «мы не умеем слушать свой организм и его потребности. Наши внутренние ресурсы истощаются, а мы их никак не восполняем вовремя».

Психолог отметила необходимость различать, что «находится в вашей зоне ответственности, а что нет. Ваша жизнь — ваша ответственность, а погода — нет. Действуйте исходя из этого», добавила она.

«Мы держим фокус внимания на своих неудачах. Начните использовать правило зеленой ручки — отмечайте за день все то хорошее, что происходит. Хвалите себя, пускай и за маленькие действия и победы. И вы увидите, сколько всего прекрасного есть в вашей жизни каждый день», — подытожила Журавлева.