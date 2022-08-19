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общество

Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября

Фото Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
Фото Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября

Freepik.com, Сиб.фм

В Государственную думу был внесён законопроект о выплате пособия к 1 сентября для всех семей, где воспитываются дети школьного возраста. В прошлом году семьи получили по 10 000 рублей на подготовку к учебному году, однако в 2022 году родителям предлагают начислять в два раза больше.

Законопроект о новых школьных выплатах внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". В проекте закона сказано, что выплаты будут предназначены семьям, в которых дети обучаются в школах, средних специальных или высших учебных заведениях, то есть являются студентами.

Фото Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября 2

Возраст детей, на которых предлагают давать крупную выплату ограничен — деньги положены на детей от 6 до 18 лет. Точный размер ежегодной выплаты к 1 сентября — 21,8 тыс. рублей. Выплату для малоимущих семей депутаты предлагают сделать выше — 34,6 тыс. рублей.

На данный момент инициатива о новых выплатах является лишь проектом закона. Вступит в силу он только в том случае, если будет одобрен в двух чтениях большинством голосов на заседании в Госдуме, затем его подпишет президент.

Фото Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября 3

Первая осенняя сессия Государственной думы в 2022 году планируется 13 сентября. Так что даже если законопроект примут сразу в двух чтениях, до 1 сентября выплаты в этом году уже точно не перечислят.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет. Напомним, на сколько выросли детские пособия в 2022 году, а также какие новые выплаты получат родители 2,3 млн детей в России.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
Госдума
выплаты
семьи с детьми
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