Самара подарила участникам спецоперации на Украине «УАЗы»

Фото: sovainfo

Делегация из Самарской области побывала в ДНР и оставила для воинских подразделений пять автомобилей «УАЗ», а с собой забрала землю.

Делегация Самарской области накануне побывала в ДНР. Кроме машин, которые гости оставили в Донецке, они привезли 700 тонн гуманитарного груза. В фурах были продукты питания, техника и стройматериалы, однако немало российским военнослужащим передали и детских поделок с открытками.

.Одним из мест, которые посетили самарские добровольцы, стал мемориальный комплекс "Саур-Могила", который был разрушен нацистами в 2014 году. Как сообщил изданию sovainfo вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин, кое-что достанется и меценатам: землю с мемориала доставят в региональный музей.

«Эта земля должна находиться в музеях воинской славы в честь наших победителей в Великую Отечественную войну и тех защитников, которые сегодня находятся на передовой»,

- заявил Александр Живайкин.

Стоит отметить, что Самара взяла шефство над населённым пунктом Снежный, куда регулярно отправляет гуманитарный груз.