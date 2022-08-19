Суд обязал администрацию Бердска создать площадки для выгула собак

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В Бердском городском суде Новосибирской области обязали чиновников открыть площадки для выгула собак в микрорайоне «Поэзия».

Этим летом три активиста – Игорь Ляхов, Василий Гриньков и Иван Ефименков – потребовали от администрации Бердска навести порядок с организацией площадок для выгула собак.

По мнению активистов, постановление, которое выпустила мэрия Бердска "О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города" не имеет правовой основы и требует пересмотра. В частности, участники процесса были возмущены, что собачьи вольеры отсутствуют в микрорайоне «Поэзия» и требовали устранить эту оплошность.

4 августа состоялось последнее заседание по этому гражданскому делу – Бердский городской суд удовлетворил иск активистов частично. В итоге на территории микрорайона «Поэзия» должны появиться площадки для выгула собак.

«Также согласно решению, суд обязал Администрацию Бердска создать площадки для выгула домашних животных на территории участка жилой застройки, осуществляемой в границах земельных участков для жителей микрорайона «Поэзия». В удовлетворении остальных исковых требований судом отказано. Решение суда пока не вступило в законную силу»,

- рассказали в Бердском городском суде.