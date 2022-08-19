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«Транснефть - Западная Сибирь» модернизирует систему теплоснабжения производственных объектов

Фото «Транснефть - Западная Сибирь» модернизирует систему теплоснабжения производственных объектов
Фото «Транснефть - Западная Сибирь» модернизирует систему теплоснабжения производственных объектов

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершили замену систем наружного теплопотребления на Кемчугской нефтеперекачивающей станции (НПС) в Красноярском крае. Работы выполнялись в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия на 2022 год.

В ходе строительно-монтажных работ проведена замена участков тепловых сетей НПС, построен надземный узел трубопроводов и установлен блок-бокс с автоматическим узлом учета тепловой энергии. Выработавшее свой эксплуатационный срок оборудование было демонтировано.

Цель модернизации системы теплоснабжения объекта — обеспечение бесперебойного отопления производственных, административно-бытовых зданий станции, а также жилого поселка, расположенного рядом с НПС.

При проведении технического перевооружения специалисты использовали энергосберегающие материалы. Для замены тепловых сетей применялись трубы с теплоизоляционным материалом из вспененного каучука. Такой тип теплоизоляции обладает низкой теплопроводностью, высоким сопротивлением диффузии пара, а также защищает изолируемую поверхность от конденсата и коррозии. В новом блок-боксе с автоматическим узлом учета энергии использованы светодиодные светильники, а на отопительных приборах установлены автоматические терморегуляторы.

Модернизация систем теплоснабжения производственных объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь» является важной составляющей подготовки инфраструктуры предприятия к устойчивой работе в осенне-зимний период.

В рамках внедрения энергоэффективных технологий на объектах предприятия также в этом году будет завершено строительство новой автоматизированной котельной на НПС «Вагай» в Тюменской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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