Цены на новостройки в Октябрьском районе Новосибирска растут быстрее рынка на 25%

Фото Максима Николаева

В Новосибирске стоимость нового жилья рядом с метро «Октябрьская» увеличивается на 20-25% быстрее рыночного уровня.

В Октябрьском районе зафиксировали самый высокий разбег цен по Новосибирску: об этом рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

На июль 2022 года при средней цене 126,5 тысяч за квадратный метр в Октябрьском районе нашлись объекты со стоимостью как 50 тысяч за квадрат, так и по 226 тысяч.

«Самые дорогие объекты расположены в новом формирующемся деловом центре Новосибирска вокруг метро Октябрьская. В радиусе 200 метров возводится два знаковых жилых комплекса, в радиусе 500 метров — ещё четыре стройки, плюс ЖК Облака, введённый два квартала назад. На расстоянии 700 метров возводится третья очередь ЖК Квартал на Декабристов компании Брусника», —

перечислил Сергей Николаев.

По приведённым данным, в ЖК Флотилия компании Дом-Строй средняя цена квадратного метра составляет 214 тысяч рублей: сейчас в продаже находится 21 квартира.

В сданной части комплекса Richmond Residence средняя цена квадрата от инвесторов составляет 217 тысяч рублей, застройщик же выставил квартиры по 231 тысяче. По данным агрегатора ДОМ.РФ, во время строительства первой очереди квартиры продавались в среднем по 124 тысячи за квадратный метр.

Также ДОМ.РФ показал среднюю цену проданных квартир в проекте CHIKAGO компании ВКД-Развитие: она составляла 134 тысячи за квадрат, на текущий момент она равна 171 тысячу.

В третьей очереди квартала на Декабристов цена проданных квартир — 145 тысяч за квадрат, а в настоящее время средняя цена от застройщика — 200+ тысяч. При этом квадрат в квартирах первой очереди обойдётся выше 200 тысяч.

«Цены на новые современные проекты в районе метро Октябрьская растут быстрее рынка на 20-25%», — резюмировал Сергей Николаев.