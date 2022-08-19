Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля

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Сиб.фм публикует растения, цветы и деревья, которые лучше держать подальше от своего дома. Ведь они могут негативно повлиять на семейное счастье.

Хлопок

Цветы хлопка — не лучший выбор для дома. Эти белые растения выглядят красиво, когда их используют в качестве декоративного материала, однако, их лучше не приносить с свое жилье. Эти растения легко собирают пыль, что означает неудачу и бедность. Держать эти растения рекомендуется только снаружи.

Лавсония

Специалисты не рекомендуют строить дом рядом с этим деревом. Наоборот, следует обходить его стороной, если вы хотите избежать негативных мыслей, которые оно приносит.

Акация нильская или аравийская

Акация нильская или Vachellia nilotica — это арабское растение с цветами. Хотя оно известно как целебное дерево и имеет красивые желтые цветы, его не рекомендуется держать дома. Специалисты считают, что его шипы могут вызвать споры в доме.

Тамаринд или индийский финик

Эксперты предполагают, что тамаринд может посылать негативные вибрации в дом. Принято считать, что в тамаринде обитают злые духи, поэтому следует позаботиться о том, чтобы не строить дом с видом на тамаринд и не приносить домой это растение.

Мертвые растения

Основная цель присутствия растений в помещении — наполнение домов зеленью, жизнью и свежим воздухом. Все растения должны цвести, листья — выглядеть свежими. Вот почему нужно избавляться от мертвых или гнилых растений. Хранить их — нехороший знак, лучше держать свой домашний сад чистым и красивым.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые назвали опасные растения на даче и в огороде. Напомним, специалисты выяснили название растения, которое быстро очищает кровь от лишнего сахара и холестерина, а также назвали лучшие способы борьбы с сорняками летом-2022.

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