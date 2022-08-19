Улицы в Новосибирске могут назвать именами участников спецоперации

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм / из VK Александра Аксёненко

Депутат Госдумы РФ от Партии Справедливая Россия – за правду Александр Аксёненко направил свою инициативу мэру Новосибирска Анатолию Локтю 18 августа.

Лидер новосибирских справедливороссов вместе с коллегами в Заксобрании региона Анатолием Кубановым и Александром Тепляковым в середине июля уже предлагал обратить внимание на увековечение памяти жителей региона, погибших в ходе спецоперации на Донбассе.

Так, в Военном городке № 17 Октябрьского района Новосибирска появились «Сквер Героев Донбасса», несколько мемориальных досок в школах Новосибирской области, а также монументальной живописи, подобной муралу на торце дома № 48 по ул. Большевистской.

В письме на имя мэра Александр Аксёненко поблагодарил Анатолия Локтя за появление «Сквера Героев Донбасса» и выразил уверенность, что нужно хранить в памяти имя каждого героя и давать улицам не только общие названия, но и их персональные имена.

Депутат Госдумы РФ предложил мэру, «как офицеру советской армии и патриоту своего Отечества» поддержать предложение о присвоении нескольким безымянным улицам Новосибирска имён погибших в спецоперации, родившихся или живших в регионе.

Социалисты нашли на карте Новосибирска не менее четырёх безымянных улиц только на территории Военного городка № 17, а также по одному объекту в Советском и Первомайском районах Новосибирска, указав их координаты и привязку к ближайшим ориентирам на карте города, уже имеющим названия.

Одной из безымянных улиц Александр Аксёненко предложил присвоить имя старшего лейтенанта Максима Пескового – выпускника Новосибирского высшего военного командного училища и Героя Российской Федерации.

Остальные пять улиц предлагается назвать в честь пяти кавалеров Ордена Мужества: уроженцев города Новосибирска подполковника Агора Мелишенко и ефрейтора Кирилла Пичкалёва, бердчан старшего лейтенанта Александра Фролова и гвардии капитана Ивана Романова, а также уроженца города Тогучина старшего лейтенанта Андрея Долгошеева.

«Также просим вас обратить внимание комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети Новосибирска на наличие других безымянных улиц в нашем активно строящемся мегаполисе с тем, чтобы в их названиях увековечить имена и других героев спецоперации, родившихся или живших в нашем регионе», – заявил в своём обращении к мэру депутат Госдумы РФ.