Утечку соляной кислоты обнаружили на станции Инская в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

На железнодорожной станции Инская произошла утечка соляной кислоты из контейнера утром 19 августа.

19 августа в 10:15 в региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили об обнаружении утечки соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава — поезд находился на станции Инская.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, спасатели транспортируют контейнер на тупиковый путь. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, а также автомобиль химико-радиометрической лаборатории, сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, специалисты новосибирского центра «Экоспасс», и аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

В пресс-службе РЖД сообщили, что во время утечки никто не пострадал.

«Сегодня в 5:16 (мск) при осмотре грузового состава на станции Инская сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь груза (химического сырья) одного железнодорожного контейнера. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. Пострадавших нет», — сказали в РЖД.

Также перевозчик отметил, что угрозы населению нет, и на движение других поездов происшествие не повлияло.