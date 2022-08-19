В МЧС жителей Новосибирска предупредили об опасности тумана

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Спасатели попросили новосибирцев быть осторожнее за рулём на воде и во время тумана.

Утром 19 августа на улицы Новосибирска опустился плотный «молочный» туман. Жители Новосибирска уже успели запечатлеть дымку на фотографиях, а в региональном МЧС предупредили о том, как обезопасить себя в условиях ухудшившейся видимости.

В ведомстве сообщили, что самые большие «куски» тумана наблюдаются на пониженных участках местности и дорогах рядом с водоёмами — соответственно, особая осторожность необходима автомобилистам и судоводителям.

«Атмосферное явление лучше переждать в безопасном месте и не пытаться быстрее его проехать», — подчеркнули спасатели.

В МЧС новосибирцам, которые водят личный транспорт, посоветовали во время движения в тумане следует уменьшить скорость до 10 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», а также не допускать запотевания лобового стекла и прислушиваться к шуму других транспортных средств через окно в двери водителя.

«В тумане не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения — его водитель может запросто ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой. К тому же, не стоит останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги, пытаться обогнать впереди идущий транспорт или пытаться проскочить узкую полосу тумана, не снижая скорости», — подчеркнули спасатели.

Напомним, в июле в Толмачёво задержали вылет семи рейсов из-за сильного тумана над городом.