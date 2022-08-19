В Новосибирске прошло мероприятие для детей «Безопасный двор»

Фото: Эльвира Кожемякина

Дети Калининского района приняли участие в мероприятии по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Перед началом учебного года остро встает вопрос о том, как дети будут добираться до школы, чтобы родители были уверены в безопасности своего ребёнка по дороге в учебное учреждение. Жители 6-го микрорайона в командной работе с депутатом 15 избирательного округа Совета депутатов Еленой Ворониной и инспектором по профилактике безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Новосибирска организовали необычный праздник для детей с квестами и активными играми для освоения правил дорожного движения.

«Мероприятие направлено на профилактику нарушений правил дорожного движения со стороны наших маленьких жителей, однако мы привлекли и внимание взрослых, потому что они тоже являются участниками дорожного движения. Вопрос достаточно серьезный для соблюдения безопасности всех участников дорожного движения в целом», – комментирует депутат горсовета Елена Воронина (фракция «Единая Россия»).

Для проведения праздника был выбран именно 6-ой микрорайон, поскольку это активно развивающееся место, молодое во всех смыслах этого слова – и по дате его постройки, и по возрасту жителей. Здесь проживает много молодых семей.

«Инициатива исходила от родителей, концепция праздника была предложена одним из них. Подключили депутатов и воплотили идею при участии ГИБДД. Мероприятие самое своевременное и самое нужное. Скоро первое сентября, дети пойдут в школу. Возле школы №218 очень долго боролись с тем, чтобы поставить светофор. Сейчас уже не так опасно ходить. Микрорайон молодой, тут живёт одна молодёжь, а где молодёжь, там и дети, которые нуждаются в особом внимании», – комментирует председатель ТСЖ «Родники-3» Владислав Орищенко.

Проблема переполненности школ была решена депутатами довольно быстро, буквально в течение пару лет было построено две школы. Сейчас депутаты борются за безопасный маршрут к школам и детским учреждениям.

«К сожалению, не все родители соблюдают нормы парковки машины около пешеходных переходов. Светофор был установлен сразу, возникали проблемы с подключением. В этом месте был настоящий хаос – с одной стороны идут дети, с другой стороны движутся машины. Мы тщательно проработали вопрос безопасности школы №219», – объясняет депутат Елена Воронина.

Уже 1 сентября дети 6-ого микрорайона смогут спокойно пройти к школам.