В Новосибирской области в открытую продают охотничью базу за 100 миллионов рублей

Фото с сайта "Авито"

На сайте «Авито» продают охотничью базу с вертолётной площадкой в Новосибирской области за 100 миллион рублей. Подобное объявление впервые появилось в открытом источнике.

Как сказано в объявлении на сайте «Авито», продаётся комплекс в лесной зоне Чулымского района общей площадью 2,6 га. Как ориентир даётся село Куликовское. База состоит из нескольких домов, есть не только собственная вышка сотовой связи, но и вертолётная площадка.

«Оборудованы специальные вышки, пристрелочная. Гордость хозяйства – кабанятник на 200 голов. Есть цех для разделки мяса с холодильным оборудованием. Любителей посидеть в тишине с удочкой ждёт озеро, богатое рыбой», — говорится в описании объекта недвижимости.

Как сообщает издание «BFM-Новосибирск», необычным является то, что объект продают открыто. Риелторы рассказывают: в Новосибирске такие лоты находят новых хозяев обычно по-другому.

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