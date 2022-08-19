В Первомайском районе Новосибирска проверили на безопасность школьные маршруты

Фото: Софья Сибрикова

С началом учебного года городские дороги наполнятся потоками школьников. Однако не всегда маршруты, по которым они добираются до учебных заведений, соответствуют нормам.

В Первомайском районе таких маршрутов несколько, по словам депутатов Совета депутатов города Новосибирска, самые проблемные находятся на улицах Марата, Березовой и Одоевского.

Правила перехода

Крупная часть микроучастка, закрепленного за СОШ №140 на ул. Физкультурной, находится в частном секторе, расположенном вдоль улиц Марата и Красный факел. Узкие улицы не оборудованы пешеходными переходами со знаками.

«К большому сожалению, перекресток, где дети переходят дорогу, не обозначен ни «зеброй», ни знаками, которые указывают, что здесь дети дорогу переходят. Проблема еще усугубляется тем, что ребята, обучающиеся во вторую смену, проходят там уже в темное время суток, зимой в гололед водители могут просто не успеть затормозить, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия», — сказал депутат округа Павел Горшков.

В школу №141 во дворах домов на Березовой улице приходят дети из новостроек по улице Твардовского. Чтобы добраться до места учебы, школьникам нужно обходить гаражный кооператив, затем долго идти по Березовой и только после этого сворачивать к школе — так рекомендует подписанный директором школьный маршрут.

«Комплексно хотелось бы рассмотреть этот вопрос: подрезка чтобы нормальная всегда здесь была, переход был, вот эту часть (протоптанная тропинка) заасфальтировать, потому что мы с вами видим, как люди ходят», — предлагает депутат 43-го округа горсовета Андрей Любарский.

За три года – пять ДТП

С точки зрения ГИБДД, все это сделать возможно и реально. «Мы проехали много объектов, это еще не самый трагичный. Но это не значит, что мы здесь не должны делать комфортные и безопасные условия для детей», — говорит зампред Совета депутатов и участник рабочей группы Николай Тямин. В конце встречи он поручил подготовить смету дорожно-строительных работ.

Ученикам школы № 213 по улице Одоевского, которые живут в частном секторе и жилом комплексе «Сокольники», приходится проходить через проблемный перекресток. В отличие от перекрестков на Физкультурной, здесь пешеходам нужно проходить 4 полосы. На дороге есть разметка, стоят знаки, но нет светофора, хотя по правилам он должен быть.

«Ко мне очень много обратилось жителей, проживающих в том развивающемся микрорайоне, — рассказывает отвечающий за округ депутат Алексей Михайлов. — Преимущественно молодые семьи живут с детьми. Для них самые посещаемые места — детские сады, школа. Перекресток нерегулируемый, за последние 3 года здесь произошло 5 ДТП с участием пешеходов. Уже несколько предписаний было от прокуратуры, чтобы здесь разместили регулируемый перекресток, установили светофор, но никаких действий не произошло».

Все предложения об улучшении и повышении безопасности школьных маршрутов основаны на просьбах жителей, но не оформлены в виде наказов. Это значит, что на их реализацию не выделяются деньги из бюджета. «При этом на данным момент собрано более 20 млн рублей на решение вопросов безопасности школьных маршрутов, это подтверждено документально, уже начаты работы», — объясняет Николай Тямин.

Сделать дороги безопасными и удобными для школьников и пешеходов в целом реально, но говорить о сроках, когда они смогут пойти по обновленным улицам рано. Даты работ будут зависеть от решения муниципалитета, куда передали протокол совещания со всеми отмеченными предложениями депутатов.