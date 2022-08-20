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общество

26-летняя жительница Коченёво «захотела прокатиться» и угнала ВАЗ

Фото 26-летняя жительница Коченёво «захотела прокатиться» и угнала ВАЗ
Фото 26-летняя жительница Коченёво «захотела прокатиться» и угнала ВАЗ

В Коченёво девушка захотела покататься на автомобиле и угнала чужой ВАЗ.

19 августа 63-летний житель посёлка Коченёво сообщил в полицию об исчезновении своего ВАЗа: мужчина полагал, что автомобиль угнали. Сотрудники следственно-оперативной группы начали розыск пропавшей машины, который был обнаружен у 26-летней местной жительницы. Девушка объяснила правоохранителям, что чужой автомобиль понадобился ей, так как она «решила прокатиться». Свою вину задержанная, уже судимая ранее за угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения, не отрицала и в этот раз.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в настоящее время определяется мера пресечения, а также проводится расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал о девушке, которая попала в аварию, находясь за рулём угнанной «Лады».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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угон
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