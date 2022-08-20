Бывший кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию

Фото с сайта vk.com
Новосибирский экс-кандидат в депутаты горсовета Вячеслав Якименко уехал из России.
20 августа о своём отъезде из России объявил бывший кандидат в депутаты городского совета Вячеслав Якименко. О своём решении покинуть территорию РФ новосибирский политик рассказал в своих социальных сетях.
«Я покинул Россию. Тяжело было принимать это решение, ведь я связываю жизнь со своей Родиной», — написал Вячеслав Якименко.
В публикации он назвал и причины своего отъезда, а также заверил, что не отойдёт от занятий политикой.
«Я всегда хотел приблизить Прекрасную Россию Будущего. Я продолжу работать и заниматься Российской политикой, несмотря ни на что. Ждите скоро от меня что-то важное!», — дополнил он.
Напомним, ранее Россию покинула независимый депутат Хельга Пирогова: после того, как на неё завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, политик выехала на территорию Грузии.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают