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Бывший кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию

Фото Бывший кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию
Фото Бывший кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию

Фото с сайта vk.com

Новосибирский экс-кандидат в депутаты горсовета Вячеслав Якименко уехал из России.

20 августа о своём отъезде из России объявил бывший кандидат в депутаты городского совета Вячеслав Якименко. О своём решении покинуть территорию РФ новосибирский политик рассказал в своих социальных сетях.

«Я покинул Россию. Тяжело было принимать это решение, ведь я связываю жизнь со своей Родиной», — написал Вячеслав Якименко.

В публикации он назвал и причины своего отъезда, а также заверил, что не отойдёт от занятий политикой.

«Я всегда хотел приблизить Прекрасную Россию Будущего. Я продолжу работать и заниматься Российской политикой, несмотря ни на что. Ждите скоро от меня что-то важное!», — дополнил он.

Напомним, ранее Россию покинула независимый депутат Хельга Пирогова: после того, как на неё завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, политик выехала на территорию Грузии.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
депутаты
горсовет
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