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Четыре машины столкнулись в массовом ДТП на левом берегу Новосибирска

Фото Четыре машины столкнулись в массовом ДТП на левом берегу Новосибирска
Фото Четыре машины столкнулись в массовом ДТП на левом берегу Новосибирска

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Столкновение четырёх автомобилей стало причиной массовой аварии на улице Петухова в Новосибирске.

Вечером 20 августа на одной из основных магистралей левобережья Новосибирска произошло массовое ДТП: там одновременно столкнулись четыре автомобиля. Информация об этом и фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Как видно на прикреплённых кадрах, столкнувшиеся машины относятся к легковым.

Один из водителей показал запись с видеорегистратора, на которой видно, как происходит ДТП с участием двух первых машин.

На момент написания публикации информации о пострадавших и подробностях аварии нет.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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