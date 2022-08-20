Четыре машины столкнулись в массовом ДТП на левом берегу Новосибирска

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте
Столкновение четырёх автомобилей стало причиной массовой аварии на улице Петухова в Новосибирске.
Вечером 20 августа на одной из основных магистралей левобережья Новосибирска произошло массовое ДТП: там одновременно столкнулись четыре автомобиля. Информация об этом и фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».
Как видно на прикреплённых кадрах, столкнувшиеся машины относятся к легковым.
Один из водителей показал запись с видеорегистратора, на которой видно, как происходит ДТП с участием двух первых машин.
На момент написания публикации информации о пострадавших и подробностях аварии нет.
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