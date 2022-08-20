«Армия-2022»: как добраться до военной-технической выставки в Новосибирске

Группа форума ВК, Дениса Винокурова / Сиб.фм

В пятницу, 19 августа, стартовал Международный форум «Армия-2022», на котором представлено более 50 единиц современной военной техники. Жителей Новосибирска приглашают стать гостями форума. Сиб.фм публикует программу выставки.

Что посмотреть на выставке "Армия-2022"?

В Новосибирске на аэродроме «Толмачево» проходит международный форум «Армия-2022». На площадку пригонят более 50 единиц военной техники – сухопутной и воздушной.

Среди экземпляров будут представлены: Ми-24, Ми-8АМТШ-В «Терминатор», «Панцирь-С1», С-400 «Триумф», машина дистанционного разминирования «Листва».

«На форуме представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также продукция предприятий ВПК», – сообщает ВрИО командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковник Олег Короткевич.

Кроме того, гостям покажут вооружение солдат и их экипировку. Мероприятие продлится до 21 августа.

Как добраться до выставки "Армия-2022"?

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, для граждан транспортная доступность мероприятия будет обеспечиваться несколькими способами, в том числе с использованием пригородного железнодорожного транспорта и автобусов регулярного пассажирского транспорта. Чтобы избежать длительного проезда к месту проведения форума на личном транспорте, министерство рекомендует воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом. На территории военного аэродрома после прохождения КПП гости и участники форума смогут воспользоваться автобусами, курсирующими по территории воинской части.

Транспортная доступность форума «Армия-2022» обеспечена несколькими видами транспорта.

Пригородный железнодорожный транспорт. Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть на сайте минтранса. От остановочной платформы Аэрофлот гости форума смогут прогуляться пешком по указателям (12-17 минут).

Автобусами от остановок общественного транспорта: «Вокзал Новосибирск-Главный» (маршрут 111Э), «м. «Площадь Маркса» (маршруты 112, 122 и 228), «СТЦ «МЕГА» (маршрут 227) и «р.п. Краснообск» (маршрут 124) до остановок общественного транспорта: «Путепровод» (маршруты 111Э, 112, 122 и 124) и «ГВФ» (маршруты 227 и 228). От остановок общественного транспорта «Путепровод» и «ГВФ» до военного аэродрома гости форума смогут прогуляться пешком (10 минут). Время отправления, наличие льгот, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть здесь.

Гостям форума, желающим приехать на личном автомобиле, необходимо воспользоваться парковкой на территории перед Экспоцентром. От Экспоцентра до военного аэродрома в период с 10.30 до 16.30 для гостей форума организовано движение автобусов сообщением «Экспоцентр – Аэропорт» с интервалом 30 минут. Со схемой парковки можно посмотреть здесь.

Основные пути подъезда – автодороги: а/д Р-254 «Иртыш», Толмачёвское шоссе и ул. Станционная.

Ранее Сиб.фм писал о том, где и во сколько смотреть трансляцию выступления Путина на форуме "Армия-2022". Федеральные СМИ отмечают, что в ходе открытия форума глава государства сделает особо важное заявление, связанное с геополитической обстановкой в мире. Выступление Путина будут показывать главные телеканалы страны. Ресурс Смотрим.ру указывает, что трансляция начнётся в 15:00 по московскому времени.

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