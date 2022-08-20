Искитимец украл из дома соседей инструменты и еду на 10 тысяч рублей

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Житель Искитимского района выкрал из дома соседей строительные инструменты и продукты — ущерб составил 10 тысяч рублей.

20 августа в региональном МВД сообщили о задержании 41-летнего жителя Искитимского района: мужчина ограбил один из домов, забрав оттуда инструменты для строительных работ и еду. По оценке заявителя, общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что вор проник в жилое помещение через разбитое им стекло на веранде.

Вскоре правоохранители задержали 41-летнего местного жителя — соседа потерпевшего. Выяснил, что мужчина проник в дом, предположив, что хозяева отлучились.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас для задержанного, который ранее уже был судим за аналогичное преступление, определяется мера пресечения, проводится расследование.

Раньше Сиб.фм писал о статистике, которая свидетельствует, что новосибирских пенсионеров стали чаще уличать в краже продуктов и средств гигиены из магазинов.