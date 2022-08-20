Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022

Фото Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022
Фото Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022

Фото: Сиб.фм

В последний летний месяц эпидемиологическая обстановка в стране начала значительно ухудшаться. Среди более распространённых вариантов вируса стал штамм «Кентавр». Эксперты рассказали об основных симптомах нового подвида COVID-19.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место среди симптомов «Кентавра» ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.

Фото Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022 2

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова отметила, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:

«При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда», — говорит главврач.

Фото Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022 3

Эти симптомы похожи и на другие варианты и штаммы коронавируса, и на привычную ОРВИ, поэтому нужно при любом проявлении обращаться к врачу, изолироваться, чтобы никого не заразить.

По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье. Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.

Фото Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022 4

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, заложенный нос.

«Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния)», — заключила Ольга Филоненко.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему экспресс-тест не показывает коронавирус. Напомним, чем лечить новый коронавирус, а также кому не рекомендуется ставить прививку.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
симптомы
заражение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21605
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
15718
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
11908
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9085
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8778
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
8689
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
7342
Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет