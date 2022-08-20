Как отличить штамм «Кентавр» от ОРВИ: основные симптомы коронавируса в августе 2022

Фото: Сиб.фм

В последний летний месяц эпидемиологическая обстановка в стране начала значительно ухудшаться. Среди более распространённых вариантов вируса стал штамм «Кентавр». Эксперты рассказали об основных симптомах нового подвида COVID-19.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место среди симптомов «Кентавра» ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова отметила, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:

«При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда», — говорит главврач.

Эти симптомы похожи и на другие варианты и штаммы коронавируса, и на привычную ОРВИ, поэтому нужно при любом проявлении обращаться к врачу, изолироваться, чтобы никого не заразить.

По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье. Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, заложенный нос.

«Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния)», — заключила Ольга Филоненко.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему экспресс-тест не показывает коронавирус. Напомним, чем лечить новый коронавирус, а также кому не рекомендуется ставить прививку.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.