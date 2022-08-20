Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Киоск фастфуда убрали бульдозером с площади Маркса в Новосибирске

Фото Киоск фастфуда убрали бульдозером с площади Маркса в Новосибирске
Фото Киоск фастфуда убрали бульдозером с площади Маркса в Новосибирске

Скриншот из видео на сайте «Новосибирские новости»

Один из киосков с фастфудом на левом берегу Новосибирска снесли с помощью бульдозера по распоряжению мэрии.

Городская администрация продолжает приводить улицы Новосибирска в соответствие с архитектурным регламентом, таким образом ликвидируя визуальный шум. Одним из объектов, «захламляющим» пространство, стала торговая точка, где продавали самсу. 20 августа киоск демонтировали, перед этим показательно смяв его бульдозером.

Кроме того, с территории убрали несколько рекламных конструкций — вывески и щит 3х6: как и киоск, они не соответствовали архитектурному регламенту.

К лету 2022 года с площади Маркса ликвидировали 7 объектов и 70 вывесок, установленных незаконно. По информации на данный момент известно, что с улиц города предстоит демонтировать ещё 140 рекламных сооружений.

В июне Сиб.фм писал о нескольких киосках на площади Калинина, которые снесли по ошибке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

мэрия
архитектура
Новосибирская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21605
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
15718
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
11908
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9085
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8778
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
8689
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
7342
Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет