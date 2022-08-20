Киоск фастфуда убрали бульдозером с площади Маркса в Новосибирске

Скриншот из видео на сайте «Новосибирские новости»

Один из киосков с фастфудом на левом берегу Новосибирска снесли с помощью бульдозера по распоряжению мэрии.

Городская администрация продолжает приводить улицы Новосибирска в соответствие с архитектурным регламентом, таким образом ликвидируя визуальный шум. Одним из объектов, «захламляющим» пространство, стала торговая точка, где продавали самсу. 20 августа киоск демонтировали, перед этим показательно смяв его бульдозером.

Кроме того, с территории убрали несколько рекламных конструкций — вывески и щит 3х6: как и киоск, они не соответствовали архитектурному регламенту.

К лету 2022 года с площади Маркса ликвидировали 7 объектов и 70 вывесок, установленных незаконно. По информации на данный момент известно, что с улиц города предстоит демонтировать ещё 140 рекламных сооружений.

В июне Сиб.фм писал о нескольких киосках на площади Калинина, которые снесли по ошибке.