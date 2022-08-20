Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты

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В конце августа начнётся месяц Сафар. В течение всего этого периода читаются священные молитвы. Мусульманам необходимо знать о главных запретах и точное время намазов в текущем месяце.
Начало месяца Сафар
В конце августа, 28 числа, начинается мусульманский месяц Сафар — спокойный и гармоничный период, когда можно поразмыслить о своей жизни. Приближение осени закодировано в названии праздника. Так, в переводе с арабского «Сафар» означает «желтый», что напоминает о желтеющей листве и приближении холодных дней.
Ранее верили, что в месяц Сафар многим становится грустно из-за того, что происходят печальные события. Но если углубиться в историю ислама, станет ясно, что это поверье не имеет ничего общего с реальностью. Именно в этот период дочка Мухаммеда вышла замуж. Потому мусульмане могут не бояться и спокойно проводить свадебные церемонии.
Значение месяца Сафар
Сафар не создает препятствий для всяческих богоугодных дел, в том числе, для совершения умры. Более того, Аллах в любое время принимает молитвы, просьбы, поощряет добро и порицает зло. Именно поэтому рекомендуется провести начало месяца Сафар в молитвах. Мусульмане посещают мечети, совершают намазы, возносят дуа.
Нельзя оставлять без внимания богоугодные дела:
Суеверия и предубеждения
Некоторые легенды связаны с негативным отношением к месяцу Сафар. Особенно неблагоприятными считаются первые 13 дней. Вступая в противоречие с учением ислама, многие мусульмане называют их дьявольскими, накликающими болезни, неудачи в бизнесе, в любом начинании и особенно – в вопросах семьи и намерения вступить в брак.
Опасаясь за свое благополучие, суеверные люди поступают крайне осторожно:
Календарь поможет мусульманам не пропустить точное время намазов в августе 2022 года:
Ранее Сиб.фм опубликовал календарь главных праздников в исламе. Так, мусульмане уже отметили месяц исламского поста Рамадан, а также Ураза-байрам.
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