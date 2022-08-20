Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты

Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты
Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты

Freepik.com

В конце августа начнётся месяц Сафар. В течение всего этого периода читаются священные молитвы. Мусульманам необходимо знать о главных запретах и точное время намазов в текущем месяце.

Начало месяца Сафар

Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты 2

В конце августа, 28 числа, начинается мусульманский месяц Сафар — спокойный и гармоничный период, когда можно поразмыслить о своей жизни. Приближение осени закодировано в названии праздника. Так, в переводе с арабского «Сафар» означает «желтый», что напоминает о желтеющей листве и приближении холодных дней.

Ранее верили, что в месяц Сафар многим становится грустно из-за того, что происходят печальные события. Но если углубиться в историю ислама, станет ясно, что это поверье не имеет ничего общего с реальностью. Именно в этот период дочка Мухаммеда вышла замуж. Потому мусульмане могут не бояться и спокойно проводить свадебные церемонии.

Значение месяца Сафар

Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты 3

Сафар не создает препятствий для всяческих богоугодных дел, в том числе, для совершения умры. Более того, Аллах в любое время принимает молитвы, просьбы, поощряет добро и порицает зло. Именно поэтому рекомендуется провести начало месяца Сафар в молитвах. Мусульмане посещают мечети, совершают намазы, возносят дуа.

Нельзя оставлять без внимания богоугодные дела:

  • посещение больных;
  • раздачу милостыни;
  • помощь слабым и нуждающимся;
  • заботу о благосостоянии своей семьи;
  • поддержку родных и близких.

Суеверия и предубеждения

Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты 4

Некоторые легенды связаны с негативным отношением к месяцу Сафар. Особенно неблагоприятными считаются первые 13 дней. Вступая в противоречие с учением ислама, многие мусульмане называют их дьявольскими, накликающими болезни, неудачи в бизнесе, в любом начинании и особенно – в вопросах семьи и намерения вступить в брак.

Опасаясь за свое благополучие, суеверные люди поступают крайне осторожно:

  • откладывают принятие важных решений;
  • отказываются от заключения крупных сделок;
  • избегают сватовства;
  • переносят поездки и путешествия;
  • считают невозможным совершение умры.

Календарь поможет мусульманам не пропустить точное время намазов в августе 2022 года:

Фото Начало Месяца Сафар у мусульман в 2022 году: какого числа, значение и запреты 5

Ранее Сиб.фм опубликовал календарь главных праздников в исламе. Так, мусульмане уже отметили месяц исламского поста Рамадан, а также Ураза-байрам.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

запрет
Новосибирская область
традиции
мусульманство
молитвы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21605
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
15718
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
11908
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9085
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8778
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
8689
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
7342
Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет