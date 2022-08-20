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Новосибирские садоводы поблагодарили председателя Заксобрания за выставку

Фото Новосибирские садоводы поблагодарили председателя Заксобрания за выставку
Фото Новосибирские садоводы поблагодарили председателя Заксобрания за выставку

Фото: Заксобрание Новосибирской области

9 августа в Новосибирске открылась областная выставка, где выставлены достижения садоводов. На огурцы и помидоры приехал посмотреть и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Открывшаяся выставка называется "Сибирское подворье" и посвящена 85-летию Новосибирской области. В парке "Берёзовая роща" десятки садоводов представили выращенные овощи – профессионалы съехались из Искитимского, Черепановского, Сузунского, Колыванского, Ордынского, Новосибирского, Коченёвского, Убинского, Тогучинского, Венгеровского, Баганского и Чановского района.

Для всех желающих была составлена и культурная программа: бесплатный семинар по выращиванию садовых, цветочно-декоративных культур и картофеля, а также консультации специалистов-практиков по садоводству, овощеводству и цветоводству.

Гости могли попробовать продукцию фермеров, которые держат коз, а для эстетов была открыта выставка георгин и гладиолусов. С достижениями садоводов познакомился и спикер регионального парламента Андрей Шимкив. В своё время именно он поддержал организаторов мероприятия – руководителя городского центра садоводства и учебного центра «Дачная академия», профессора аграрного университета Галину Титову. Для проведения выставки требовалось 900 тысяч рублей, и их выделили из бюджета.

«Галина Тимофеевна, без вас, без таких энтузиастов, как вы, таких мероприятий не бывает. Здесь собрались люди, которые украшают села, свои дворы, помогают городу,

– обратился к организаторам на мероприятии Андрей Шимкив. – Спасибо вам, спасибо за то, что вы есть, спасибо за ваше желание делать нашу жизнь красивей. Благодаря вам мы радуемся, смотрим на прекрасные цветы, плоды и растения».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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