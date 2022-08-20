Тела двух женщин обнаружили в закрытых квартирах в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Спасатели нашли тела 74-летней и 66-летней женщин в запертых квартирах в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.

20 августа сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили мёртвыми двух женщин: они находились в своих закрытых квартирах в Заельцовском и Калининском районах города.

По информации спасателей, 74-летнюю женщину нашли утром 20 августа: дверь в её квартиру в доме на улице Дмитрия Донского была заблокирована, а хозяйка не отзывалась. Сотрудники МАСС обнаружили её без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.

Тело 66-летней женщины, погибшей в доме на улице Объединения, было найдено вечером 20 августа. Её квартира тоже была заперта, хозяйка не отзывалась. Обнаруженное тело спасатели МАСС передали полицейским.