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общество

Тела двух женщин обнаружили в закрытых квартирах в Новосибирске

Фото Тела двух женщин обнаружили в закрытых квартирах в Новосибирске
Фото Тела двух женщин обнаружили в закрытых квартирах в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Спасатели нашли тела 74-летней и 66-летней женщин в запертых квартирах в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.

20 августа сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили мёртвыми двух женщин: они находились в своих закрытых квартирах в Заельцовском и Калининском районах города.

По информации спасателей, 74-летнюю женщину нашли утром 20 августа: дверь в её квартиру в доме на улице Дмитрия Донского была заблокирована, а хозяйка не отзывалась. Сотрудники МАСС обнаружили её без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.

Тело 66-летней женщины, погибшей в доме на улице Объединения, было найдено вечером 20 августа. Её квартира тоже была заперта, хозяйка не отзывалась. Обнаруженное тело спасатели МАСС передали полицейским.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

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МАСС
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