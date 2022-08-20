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В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ будет судиться с МВД

Фото В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ будет судиться с МВД
Фото В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ будет судиться с МВД

Фото из архива Сиб.фм, предоставлено Дарьей Горбылёвой

В Центральный районный суд Новосибирска поступил иск 97-летнего ветерана ВОВ Владимира Степанова – пенсионер предъявляет претензии не только к полиции, но и прокуратуре.

Известно, что иск был зарегистрирован 18 августа, а 19 передан судье. В нём Владимир Владимирович выдвигает претензии из-за незаконных действий силовиков, как считает ветеран.

Но ответчиком выступают всё-таки полицейские: МВД РФ, Управление МВД РФ по городу Новосибирску, а также отдел полиции №1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску.

Противостояние ветерана с полицейскими началось 4 июня, об этом Сиб.фм подробно рассказывал. Тогда 97-летний Владимир Владимирович Степанов вышел на площадь Ленина с одиночным пикетом. От детского омбудсмена Надежды Болтенко он требовал вернуть в бюджет города 1,5 тысячи квартир, "незаконно проданных и выведенных из бюджета".

Владимира Владимировича задержали и доставили в отдел полиции "Центральный", но дело обернулось скандалом и стражи правопорядка вынуждены были извиниться.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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