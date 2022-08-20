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В Новосибирске два трамвайных маршрута закрыли из-за ремонта на Волочаевской

Фото В Новосибирске два трамвайных маршрута закрыли из-за ремонта на Волочаевской
Фото В Новосибирске два трамвайных маршрута закрыли из-за ремонта на Волочаевской

Фото автора

В мэрии Новосибирска сообщили, что с 20 августа закроются два трамвайных маршрута – это связано с ремонтом улицы Волочаевская.

Речь идёт о двух маршрутах – под № 11 и 14. Один из них идёт с Гусинобродского шоссе до Сада Мичуринцев, а второй – до площади Калинина. Путь обоих трамвайных маршрутов пролегает через улицу Волочаевскую. В администрации Новосибирска надеются, что все работы будут закончены за три дня.

«С 20 августа до 22 августа закрываются трамвайные маршруты № 11 и 14. Это связано с проведением работ на трамвайных путях по ул. Волочаевской»,

– сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Напомним, изначально по плану дорожники должны были закончить ремонт улицы Волочаевская ещё 1 июля, однако после проверок чиновников эти сроки отодвинулись на конец лета. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть взял этот объект под личный контроль.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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