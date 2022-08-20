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общество

В Новосибирске начался снос незаконных рекламных щитов и киосков

Фото В Новосибирске начался снос незаконных рекламных щитов и киосков
Фото В Новосибирске начался снос незаконных рекламных щитов и киосков

Фото: Depositphotos

Рабочие разобрали рекламные щиты, вывески и даже снесли бульдозером киоск в Новосибирске.

Власти Новосибирска очищают город он информационного мусора. К таким «лишним» объектам относятся вывески, рекламные щиты и даже киоски. Один такой незаконно установленный киоск снесли 19 августа на улице Ватутина.

Киоск был разломан бульдозером, сообщает nsknews.info.

Мэрия комментирует такие сносы неосведомленностью некоторых предпринимателей при покупке рекламы. Зачастую бизнесмены покупают рекламу у недобросовестных агентств, которые размещают ее без согласования с городской средой. Покупатели такой рекламы могут даже не знать о нарушении.

Всего в этом году осталось демонтировать 140 таких незаконных объектов, сообщают в муниципалитете.

Напомним, в середине июля снёсенный киоск «Дядя Дёнер» вернули на площадь Калинина. Его демонтировали ранее в ходе работ по благоустройству площади и установке стелы "Город трудовой доблести".

Также незаконные киоски сносят и в Чите, но по другой причине. По данным приставов, они установлены незаконно. Павильоны могут разрушать без присутствия должника, но расходы по привлечению подрядчика будут возложены на него.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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