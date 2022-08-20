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общество

В Новосибирске спасатели вытаскивали белку, застрявшую в окне детсада

Фото В Новосибирске спасатели вытаскивали белку, застрявшую в окне детсада
Фото В Новосибирске спасатели вытаскивали белку, застрявшую в окне детсада

Фото МАСС

Необычную спасательную операцию в новосибирском детском саду провели сотрудники МАСС: из окна пришлось эвакуировать белочку.

Звонок на пульт оперативного дежурного МАСС поступил 19 августа в 15.03: заведующая детского сада №5 на улице Объединения сообщила, что в оконном проёме дошкольного учреждения застряла белка.

"Как пояснила заведующая, между рамами окна, в одной из групп находится белка. Как она там оказалась не понятно. Требуется помощь спасателей",

– рассказали в пресс-службе МАСС.

Прибывшие спасатели осмотрели раму, аккуратно открыли окно, а потом поймали белочку с помощью одеяла. В ближайшем леске животную отпустили. Вся спасательная операция заняла минут 15.

Этим летом в Новосибирске наблюдается чрезмерная активность белок: в середине июля их видели даже в самом центре – Первомайском сквере.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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