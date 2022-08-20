В Новосибирске в выходные ожидаются заморозки до – 1

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Холодная погода сохранится в Новосибирске до понедельника, 22 августа: столбик термометра может опуститься до минус 1 градуса.

В Новосибирской области началась череда туманов и осадков. Такое положение дел сохранится до начала следующей недели. При этом синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают заморозки.

«Новосибирская область, 20-22.08 при прояснениях в приземном слое сохранятся заморозки до -0,-1 С», — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дневная температура будет держаться на уровне +15...+20, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 метров.

А вот вода в реке Обь уже остыла до 17 градусов. Это значит, что купальный сезон – закончен.