Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней

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Со второй половины августа метеопаты начали испытывать сильный дискомфорт из-за критичного уровня силы магнитных бурь. Сиб.фм публикует опасные дни для метеозависимых и меры предосторожности в неблагоприятный период.
График магнитных бурь на 18 августа по часам
В эту дату магнитные бури переросли в крупным геомагнитный шторм. 18 Первыми, кто попадает под влияние бурь – это пенсионеры, новорожденные, беременные, все, кто страдает от сердечно- сосудистых заболеваний.
Особо опасной будет первая половина дня. Так, произойдут возмущения силой в:
График магнитных бурь на 19 августа по часам
Магнитный шторм будет продолжаться. 18 число будет самым опасным, а 19 августа геоудары начнут постепенно утихать. Возмущения магнитного поля составят:
Удары полностью утихнут только 20 августа. Однако уже 25 числа начнется последний магнитный шторм месяца. Удары продолжатся до 29 числа. Полностью геомагнитная обстановка стабилизируется в начале сентября.
Как пережить неблагоприятные дни
Ранее Сиб.фм писал о том, что в период одной из прошлых магнитных бурь астрофотограф Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Напомним, что синоптики дали прогноз погоды до конца лета и на осень текущего года.
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