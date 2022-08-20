Житель Читы убил друга во время стрельбы по мишеням

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Житель Читы во время стрельбы по мишеням в Бурятии случайно убил друга.

Читинец случайно убил другу, пока стрелял по мишеням в лесу. Об этом сообщает издание ZabNews со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. 33-летний мужчина приехал к другу, незаконно хранившему ружье в Еравнинском районе Бурятии. Когда и хозяин, и гость употребили достаточное количество алкоголя, владелец ружья предложил пострелять в лесу.

Во время одного из выстрелов читинец попал в шею своего знакомого. Тот скончался в больнице.

Проверка прокуратуры и разбирательство по делу длились 7 месяцев. Теперь Еравнинский районный суд приговорил стрелка к году исправительных работ. Кроме того, в этот год 10% от своей зарплаты мужчина будет обязан отдавать государству. Его ружьё и патроны изъяли и передали в УМВД по Бурятии.

Пьяные убийства и нанесение тяжелых ран случаются регулярно. Например, в июне во время застолья новосибирец поссорился со своим другом и ударил того ножом в живот. К счастью, пострадавший выжил.

Напомним, этим летом 25-летний житель Новосибирска рассказал и показал, как в 2014 году убивали его знакомого в гаражах Калининского района.