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общество

Житель Читы убил друга во время стрельбы по мишеням

Фото Житель Читы убил друга во время стрельбы по мишеням
Фото Житель Читы убил друга во время стрельбы по мишеням

Фото: Depositphotos

Житель Читы во время стрельбы по мишеням в Бурятии случайно убил друга.

Читинец случайно убил другу, пока стрелял по мишеням в лесу. Об этом сообщает издание ZabNews со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. 33-летний мужчина приехал к другу, незаконно хранившему ружье в Еравнинском районе Бурятии. Когда и хозяин, и гость употребили достаточное количество алкоголя, владелец ружья предложил пострелять в лесу.

Во время одного из выстрелов читинец попал в шею своего знакомого. Тот скончался в больнице.

Проверка прокуратуры и разбирательство по делу длились 7 месяцев. Теперь Еравнинский районный суд приговорил стрелка к году исправительных работ. Кроме того, в этот год 10% от своей зарплаты мужчина будет обязан отдавать государству. Его ружьё и патроны изъяли и передали в УМВД по Бурятии.

Пьяные убийства и нанесение тяжелых ран случаются регулярно. Например, в июне во время застолья новосибирец поссорился со своим другом и ударил того ножом в живот. К счастью, пострадавший выжил.

Напомним, этим летом 25-летний житель Новосибирска рассказал и показал, как в 2014 году убивали его знакомого в гаражах Калининского района.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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