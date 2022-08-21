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Диабетики из Новосибирской области пожаловались Бастрыкину на обеспечение лекарствами

Фото Диабетики из Новосибирской области пожаловались Бастрыкину на обеспечение лекарствами
Фото Диабетики из Новосибирской области пожаловались Бастрыкину на обеспечение лекарствами

Фото BFM-Новосибирск

В Новосибирской области пациенты с сахарным диабетом пожаловались на хаотичную замену инсулина и на необходимость покупать препараты за свой счёт.

Инсулинозависимые пациенты из Новосибирской области на встрече с главой Следком РФ Александром Бастрыкиным пожаловались на проблемы с получением препаратов и медизделий при диабете. После заявления в регионе возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", а региональный Минздрав сообщил, что на складах достаточно лекарств.

Как сообщила изданию BFM-Новосибирск руководитель Межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф Сибирь» Анастасия Смолина, наличие инсулина на складах ещё ни о чем не говорит.

"Нам хаотично меняют инсулин «Фиасп», который входит в список невзаимозаменяемых. Он содержит дополнительное действующее вещество никотиномид. Из-за этого время его действия совершенно другое", — объяснила эксперт.

По данным организации, в Новосибирской области проживает около 5 тысяч человек, включая детей, с диагнозом «сахарный диабет 1 типа».

По словам Смолиной, особенно остро проблема с обеспечением диабетиков лекарствами и расходниками встала в июне 2022 года. В августе некоторые столкнулись с необходимостью приобретать медизделия за свой счёт. Особенно это касается расходников и заменяемого инсулина. В среднем на мониторинг глюкозы в месяц тратится около 14 тысяч рублей. Тест-полоски стоят от 1 тыс рублей за 50 штук. В среднем надо около 250 полосок в месяц .

Напомним, ранее новосибирский депутат Антон Бурмистров пожаловался на отсутствие в аптечной сети города лекарств для людей с болезнью Паркинсона. Речь идёт о таких препаратах с действующим веществом "Леводопа". Минздрав в ответ сообщил, что препарата в регионе достаточно.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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