Диабетики из Новосибирской области пожаловались Бастрыкину на обеспечение лекарствами

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В Новосибирской области пациенты с сахарным диабетом пожаловались на хаотичную замену инсулина и на необходимость покупать препараты за свой счёт.

Инсулинозависимые пациенты из Новосибирской области на встрече с главой Следком РФ Александром Бастрыкиным пожаловались на проблемы с получением препаратов и медизделий при диабете. После заявления в регионе возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", а региональный Минздрав сообщил, что на складах достаточно лекарств.

Как сообщила изданию BFM-Новосибирск руководитель Межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф Сибирь» Анастасия Смолина, наличие инсулина на складах ещё ни о чем не говорит.

"Нам хаотично меняют инсулин «Фиасп», который входит в список невзаимозаменяемых. Он содержит дополнительное действующее вещество никотиномид. Из-за этого время его действия совершенно другое", — объяснила эксперт.

По данным организации, в Новосибирской области проживает около 5 тысяч человек, включая детей, с диагнозом «сахарный диабет 1 типа».

По словам Смолиной, особенно остро проблема с обеспечением диабетиков лекарствами и расходниками встала в июне 2022 года. В августе некоторые столкнулись с необходимостью приобретать медизделия за свой счёт. Особенно это касается расходников и заменяемого инсулина. В среднем на мониторинг глюкозы в месяц тратится около 14 тысяч рублей. Тест-полоски стоят от 1 тыс рублей за 50 штук. В среднем надо около 250 полосок в месяц .

Напомним, ранее новосибирский депутат Антон Бурмистров пожаловался на отсутствие в аптечной сети города лекарств для людей с болезнью Паркинсона. Речь идёт о таких препаратах с действующим веществом "Леводопа". Минздрав в ответ сообщил, что препарата в регионе достаточно.