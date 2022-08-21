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общество

Дистант с 1 сентября из-за коронавируса: будет или нет в 2022 году

Фото Дистант с 1 сентября из-за коронавируса: будет или нет в 2022 году
Фото Дистант с 1 сентября из-за коронавируса: будет или нет в 2022 году

Фото: Сиб.фм

Специалисты не исключают, что дистанционный формат обучения может вернуться, однако это произойдёт только при исключительных случаях.

Врачи-эпидемиологи предполагают, что существует высокая вероятность того, что с 1 сентября может начаться новая волна заболевания. Например, главный санврач в Красноярском крае напомнил – если 20% и более классы заражены коронавирусной инфекцией, класс уходит на удалёнку.

Фото Дистант с 1 сентября из-за коронавируса: будет или нет в 2022 году 2

В Министерстве образования сообщили, что школы откроются 1 сентября в индивидуальном формате. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов.

«Мы уверены, что все школы готовы к началу нового учебного года», — заявил Кравцов.

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов добавил, что переход на удалёнку в ближайшее время не планируется.

«На сегодняшний день никаких планов по переводу на дистанционное обучение нет», — сказал он.

Фото Дистант с 1 сентября из-за коронавируса: будет или нет в 2022 году 3

Отметим, что со стороны Роспотребнадзор пока не было официальных заявлений по поводу коронавирусных ограничений. Однако обязательное ношение масок уже было введено в отдельных регионах (Тува, Бурятия).

Напомним, что в прошлом году школьников уже отправляли на дистант из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения были сняты лишь в феврале 2022 года. Также Сиб.фм писал при каком количестве заболевших COVID-19 класс переводят на удалёнку.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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школа
Новосибирская область
коронавирус
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