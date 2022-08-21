Гимн России массово исполнят в Новосибирске в День флага 22 августа

Массовое исполнение гимна России пройдёт в Новосибирске в День Государственного флага, 22 августа.
В понедельник, 22 августа, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование Дня Государственного флага России. Об этом сообщили в правительстве региона.
Праздничная акция «Флаг моего Государства» в Новосибирске пройдет у концертного зала ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ».
Участники торжества развернут огромный флаг России, после чего выстроятся в в тематическую картину «Россия» с использованием триколора.
Также запланировано массовое исполнение гимна страны в сопровождении Государственного академического Сибирского русского народного хора.
Как сообщил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, участниками праздника станут общественники, волонтёры, военнослужащие ОСН "Ермак" и курсанты нацгвардии.
Начало праздничной программы — в 10.00 по адресу улица Селезнева, 46.
Напомним, в апреле в Новосибирске прошёл патриотический концерт с участием рок-звёзд.
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