Гимн России массово исполнят в Новосибирске в День флага 22 августа

Массовое исполнение гимна России пройдёт в Новосибирске в День Государственного флага, 22 августа.

В понедельник, 22 августа, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование Дня Государственного флага России. Об этом сообщили в правительстве региона.

Праздничная акция «Флаг моего Государства» в Новосибирске пройдет у концертного зала ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ».

Участники торжества развернут огромный флаг России, после чего выстроятся в в тематическую картину «Россия» с использованием триколора.

Также запланировано массовое исполнение гимна страны в сопровождении Государственного академического Сибирского русского народного хора.

Как сообщил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, участниками праздника станут общественники, волонтёры, военнослужащие ОСН "Ермак" и курсанты нацгвардии.

Начало праздничной программы — в 10.00 по адресу улица Селезнева, 46.

Напомним, в апреле в Новосибирске прошёл патриотический концерт с участием рок-звёзд.