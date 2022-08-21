Губернатор Травников встретился с работающими в ЛНР новосибрцами

Фото из тг-канала Андрея Травникова

Вернувшийся из ЛНР губернатор Андрей Травников рассказал о ходе восстановления подшефного Новосибирской облатси Беловодского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вернулся из рабочей поездки в Луганскую Народную Республику, где особое внимание уделил вопросам оказания помощи подшефному Беловодскому району. Об этом глава региона рассказал в своём тг-кнале.



"Вместе с главой Беловодского района посетили объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, городской коммунальной инфраструктуры. Лично убедился, что для налаживания полноценной безопасной жизни наша помощь здесь жизненно необходима", — написал Травников.

С его слов, уже сейчас над восстановлением местной инфраструктуры трудятся новосибирцы — врачи, строители, специалисты в сфере ЖКХ. Сейчас перед нами стоит задача по подготовке социально значимых объектов к отопительному сезону.

"Переводим систему отопления на газовые котельные", — добавил глава Новосибирской области.

Травников отметил, что в Беловодском районе "живут добрые, любящие свою Родину люди".

"Получил от них много слов благодарности новосибирцам — всем, кто помогал и продолжает помогать в восстановлении мирной жизни на Донбассе", — отметил губернатор.