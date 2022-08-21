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Конкурс на обустройство умных остановок в Новосибирске признан не состоявшимся

Фото Конкурс на обустройство умных остановок в Новосибирске признан не состоявшимся
Фото Конкурс на обустройство умных остановок в Новосибирске признан не состоявшимся

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские предприниматели не захотели участвовать в конкурсе по обустройству умных остановок в городе.

Мэрия Новосибирска признала несостоявшимся конкурс на обустройство умных остановок. Соответствующий документ за подписью начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина размещён на сайте муниципалитета.

Как ранее писал Сиб.фм, конкурс на обустройство умных остановок был объявлен в феврале 2022 года. При этом власти дважды продлевали сроки приёма заявок от предпринимателей. Однако ни одного бизнесмена, желающего принять участие в "остановочной концессии" не нашлось.

По задумке мэрии, инвестор должен был установить в Новосибирске 210 умных остановок: 140 из которых — в виде навесов и 70 — в форме павильонов с навесами.

В конкурсной документации сказано, что остановки должны быть оборудованы доступом в интернет, тревожной кнопкой 112, освещением и системой круглосуточного наблюдения. Кроме того, в таких зонах можно будет зарядить мобильное устройство. Согласно условиям концессии объём инвестиций на остановочные пункты составит не менее 395 млн рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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