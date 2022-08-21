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общество

«Ночные волки» развернут 9-метровый флаг ко Дню Флага России под Новосибирском

Фото «Ночные волки» развернут 9-метровый флаг ко Дню Флага России под Новосибирском
Фото «Ночные волки» развернут 9-метровый флаг ко Дню Флага России под Новосибирском

Фото: nightwolves.ru

Байкерский клуб «Ночные волки» 22 августа проведет патриотический флэшмоб в Новосибирской области.

22 августа в рабочем поселке Ордынское Новосибирской области байкерский клуб «Ночные волки» организует флэшмоб с 9-метровым флагом России. Мероприятие приурочено ко Дню Флага России. Об этом сообщается в группе «НОЧНЫЕ ВОЛКИ МС НОВОСИБИРСК» во «Вконтакте».

В Ордынском поселке 22 августа пройдут мероприятия, посвященные Дню Флага России. В них примут участие представители новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки». В ходе одного из таких мероприятия зрители развернут 9-метровый флаг России.

Напомним, новосибирское отделение «Ночных волков» появилось в Новосибирске в конце 2015 года. Примерно тогда же мотоклуб получил 565 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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