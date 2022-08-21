Путин заставил матерей рыдать от счастья: многодетным семьям в России раздадут по 1 миллиону рублей

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Общественная палата предложила новую выплату для матерей за рождение третьего и последующих детей. Она составит 1 миллион рублей.

В России хотят ввести ряд мер по улучшению демографической ситуации. Такую инициативу предложила Общественная палата (ОП), отправив свои предложения в профильную рабочую группу Госсовета. Так, в ОП предлагают ввести в стране новую выплату в 1 миллион рублей для матерей за рождение третьего и последующих детей.

Председатель комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко уточнил, что только эта мера позволит ежегодно дополнительно увеличить рождаемость в стране на 100 тысяч детей. И это не голословные цифры, а расчёты экспертов.

По подсчётам Рыбальченко, на реализацию этой выплаты расходы государства не превысят 300 миллиардов рублей в год.

Среди других инициатив Общественной платы повышение размера ежемесячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Причём увеличенные выплаты планируется выдавать тем, кто ждёт третьего или последующих детей, а также всем будущим мамам старше 30 лет, независимо от того, какой это будет у женщины ребёнок, и вне зависимости от финансового состояния семьи.

Предлагают в ОП и увеличить стандартный налоговый вычет на детей при исчислении НДФЛ с 1,4 тысячи рублей до прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Причём увеличение предлагается с градацией: на первого и второго ребёнка — до одного прожиточного минимума, а на каждого ребёнка, начиная с третьего, — до двух прожиточных минимумов.

Согласно расчётам Института научно-общественной экспертизы, в совокупности эти меры позволят существенно повысить рождаемость. Если их удастся реализовать, только в 2022-2024 годы дополнительно родится 1,6 миллиона детей.

Ранее Сиб.фм опубликовал полный перечень пособий в сентябре 2022 года. Напомним, что выплаты нуждающимся семьям увеличили на 100 тысяч рублей. Также Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет.

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