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Новосибирские спасатели вытащили из Оби тонущего пьяного мужчину

Фото Новосибирские спасатели вытащили из Оби тонущего пьяного мужчину
Фото Новосибирские спасатели вытащили из Оби тонущего пьяного мужчину

Фото из группы "МАСС" в "ВК"

В Новосибирске спасатели вытащили из Оби 36-летнего мужчину, который едва не утонул при попытке доплыть до острова "Кораблик".

В воскресенье, 21 августа, 36-летний мужчина чуть не утонул в реке Обь в Новосибирске. Тонущего человека заметили спасатели и извлекли пловца из воды. Об этом сообщается в паблике "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в 08:24 утра. Дежурный осматривал реку Обь в бинокль, и в районе аварийно-спасательного отряда «Западный» (ул. Обская) заметил тонущий мужчина. На место тут же выдвинулся катер со спасателями.

"Обессиленного мужчину в состоянии алкогольного опьянения подняли на катер и доставили на территорию отряда, где оказали первую помощь, отогрели и вызвали скорую помощь", — сообщили в МАСС

Как рассказал сам новосибирец, он пытался доплыть от железнодорожного моста Комсомольский до острова «Кораблик». Однако переоценил свои силы.

Спасатели напомнили, что в температура воды в реках Новосибирска уже довольно низкая, поэтому находиться в ней долго опасно. К тому же отсутствие людей у водоёма в пасмурную погоду могли стать фатальным для мужчины.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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