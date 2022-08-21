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общество

Родители пожаловались на поборы в школе № 198 в Кировском районе Новосибирска

Фото Родители пожаловались на поборы в школе № 198 в Кировском районе Новосибирска
Фото Родители пожаловались на поборы в школе № 198 в Кировском районе Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С родителей в школе Кировского района Новосибирска собирали по 4 тысячи рублей на линолеум и ковры.

Родитель одного из учеников школы №198 в Кировском районе пожаловался, что за каждого ребенка собирают по 4 тысячи рублей. Житель Новосибирска спросил, насколько это правомерно, во время прямого эфира на площадке ЦУР (Центр управления регионом). Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

По словам родителя, учитель собирает по 4000 рублей с каждого ученика на покупку ковров, шкафов и линолеума.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил, что нельзя принуждать к участию в жизни школы. Чтобы избавиться от нежелательных поборов, он посоветовал обратиться в муниципалитет.

Напомним, ранее новосибирский Минобр организовал опрос родителей о поборах в школах и детсадах. В министерстве хотят узнать, как часто в том или ином образовательном учреждении проводят денежные сборы, сообщают ли родителям, на что будут израсходованы деньги и предоставляют ли отчёты о тратах.

Также прокуратура начала проверку гимназии в Новосибирске после жалоб на миллионные поборы. По словам родителей, они каждый год сдают на нужды образовательного учреждения по 2-3 миллиона рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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