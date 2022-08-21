Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах

Фото из открытых источников

Весь 2022 год наполнен загадочными событиями, связанными с сближением двоек. Многие астрологи и ясновидящие уже сделали предсказания на даты, в которых присутствовало это число. Сиб.фм публикует последние из них.

Пророчества Джуны

Пророчица предсказывала, что в России 2022 год станет тем временем, когда всем придется платить по счетам. Карма настигнет всех. Только после этого пройдут кризисы и случится переход мира из одного энергополя в другое.

Старые пророчества Джуны были напрямую связаны с тяжёлыми событиями во всём мире. Целительница говорила, что Запад не сможет сломить великую державу. Со временем отношения с США всё же потеплеют, уйдёт градус накала и угроза войны.

Кроме того, астролог предсказывала Третью мировую войну, которая начнётся в 2020-м и закончится в 2025 году, и будет это война «без крови, но жизни лишатся многие». Исследователи считают, что она говорила о коронавирусе, от которого пострадал весь мир.

Пророчества Ванги

Болгарская провидица в 2022 году больше всего опасалась дней пяти двоек и шести двоек. Исследователи считают, что речь шла о 2 февраля 2022 и 22 февраля 2022 года, но не исключают и опасность даты 22 декабря 2022 года. По ее мнению, Россия в этом году совершит прорыв в космосе, откроет новую планету, а на Земле начнется новый мировой потоп, который откроет древнее таинство о секретных континентах.

Пророчества Матроны

Матрона Московская утверждала, что в 2022 году не стоит ожидать мировой войны, однако всех людей ожидают тяжелые испытания. Наибольшую угрозу миру будут представлять лжепророки, которые возьмут под гипноз многих людей. Спастись от этого смогут лишь те, в чьих сердцах живет истинная вера.

Пророчество Нострадамуса

По предсказаниям известного астролога, 2022 год окажется губительным для всего человечества. Он говорил, что существует вероятность того, что власти одной из держав захотят поэкспериментировать с опасным оружием и все-таки нажмут «красную кнопку». Взрыв изменит климат и положение Земли. Мир на 72 часа накроет тьма. Также пророк предвидел ещё одно страшное событие. По его словам, Земля может подвергнуться еще и мощнейшей атаке из космоса — «астероидному дождю». Нострадамус предполагал, что один из огромных неземных камней может упасть в море или океан и вызвать мощное цунами. Вода поднимется на большую высоту.

Ранее Сиб.фм писал о том, как магия шести двоек исполняет желания. Нумерологи рассказали о магической силе зеркальной даты и об опасности сближения двоек.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.