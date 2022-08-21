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Новосибирский Следком проверяет избиение 78-летней пенсионерки в пансионате

Фото Новосибирский Следком проверяет избиение 78-летней пенсионерки в пансионате
Фото Новосибирский Следком проверяет избиение 78-летней пенсионерки в пансионате

Фото Сиб.фм

Новосибирские следователи проверят информацию о возможном избиении пенсионерки в социальном учреждении Дзержинского района.

В Новосибирске начала доследственная проверка по сообщениям СМИ об избиении 78-летней женщины в пансионате Дзержинского района Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, пенсионерка 1944 года рождения проживает в пансионате на постоянной основе. При этом по данным, размещенным в соцсетях и СМИ, пожилая женщина стала жертвой избиения.

"Согласно обнаруженной в сети «Интернет» публикации, данные события были допущены сотрудниками пансионата", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время следователи начали уголовно-процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По её результатам будет принято процессуальное решение.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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