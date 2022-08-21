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Советник главы ДНР Антонов: "Убийцам Дарьи Дугиной приготовлено место в аду"

Фото Советник главы ДНР Антонов: "Убийцам Дарьи Дугиной приготовлено место в аду"
Фото Советник главы ДНР Антонов: "Убийцам Дарьи Дугиной приготовлено место в аду"

Фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Член горсовета Новосибирска, советник главы ДНР Ростислав Антонов резко высказался об убийстве 30-летней Дарьи Дугиной в Москве.

В субботу, 20 августа, в результате взрыва автомобиля Land Cruiser Prado в Подмосковье погибла 30-летняя дочь философа Александра Дугина, находившаяся за рулем внедорожника. По предварительной версии, девушка стала жертвой теракта.

"Давно стало общим правилом, что в Донецке нет безопасных мест. А теперь и в Москве их не стало...", — отреагировал на случившееся общественник, член горсовета Новосибирска и советник главы ДНР Ростислав Антонов.

В публикации в "ВК" он выразил соболезнования родным и близким погибшей девушки.

"Твоим убийцам уже приготовлено место в аду", — подчеркнул новосибирский депутат.

По словам Антонова, он был лично знаком с Дугиной.

"Она была очень светлым человеком. Встречался с ней перед своей прошлой командировкой в Донецк, обсуждали возможность её поездки на Донбасс и Азовсталь. Договорились встретиться повторно в конце месяца", — написал Антонов.

Дарья Дугина, как и ее отец, находились в санкционном списке. В день трагедии она ехала домой с фестиваля «Традиция».

По факту гибели девушки Следком возбудил уголовное дело.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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