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Украинец Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

Фото Украинец Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира
Фото Украинец Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

Фото pixabey

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке в Саудовской Аравии.

21 августа боксёр из Украины Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Тем самым он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Об этом сообщает РИА Новости.

Победа Усику была присуждена в Джидде Саудовской Аравии по итогам 12 раундов.

После боя Усик заявил, что готов провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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