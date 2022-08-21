В Новосибирске начали продавать Coca-Cola из Киргизии

Фото: BFM-Новосибирск

Coca-Cola из Киргизии с зеленой крышкой начали продавать в Новосибирске.

В магазинах Новосибирска появилась Coca-Cola киргизского производства. От оригинальной ее отличает ярко-зеленая крышка. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Очевидцы сообщили изданию, что заметили новую Coca-Cola в продуктовых магазинах. От оригинального напитка, ранее производившегося на Новосибирском заводе, их отличает зеленая крышка, этикетка более розового цвета и надписи на киргизском языке.

Мелкий шрифт гласит, что газированный напиток произведен в киргизском городе Бишкеке компанией «Кока-Кола Бишкек-Боттлерс».

Покупатели отмечают, что вкус такой же, как у оригинального напитка.

Поставки оригинального напитка прекратились в июле 2022 года, после ухода Coca-Cola с российского рынка.

Напомним, в июле около 700 сотрудников завода Coca-Cola в Новосибирской области потеряли работу.

В конце июля также появилась информация, что власти Новосибирской области хотят использовать активы IKEA и Coca-Cola.