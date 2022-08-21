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Водитель Jeep Grand Cherokee не уступил автомобилю со спецсигналом, двигаясь по встречной полосе

Фото Водитель Jeep Grand Cherokee не уступил автомобилю со спецсигналом, двигаясь по встречной полосе
Фото Водитель Jeep Grand Cherokee не уступил автомобилю со спецсигналом, двигаясь по встречной полосе

Фото: группа «АСТ-54»

Jeep Grand Cherokee объезжал пробку по встречной полосе и не уступил автомобилю со спецсигналом в Новосибирске.

На железнодорожном переезде в Новосибирске Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и не пропускал автомобиль со спецсигналами. Обь этом сообщает очевидец в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

21 августа на Бетонном переезде Jeep Grand Cherokee объезжал пробку на переезде со шлагбаумом и не уступил дорогу едущему по своей полосе автомобилю со спецсигналами.

Пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области сообщает, что все экипажи ищут нарушителя ПДД, чтобы установить обстоятельства и привлечь его к ответственности. За езду по встречке водителю Cherokee грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до 6 месяцев.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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