Водитель Jeep Grand Cherokee не уступил автомобилю со спецсигналом, двигаясь по встречной полосе

Фото: группа «АСТ-54»
Jeep Grand Cherokee объезжал пробку по встречной полосе и не уступил автомобилю со спецсигналом в Новосибирске.
На железнодорожном переезде в Новосибирске Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и не пропускал автомобиль со спецсигналами. Обь этом сообщает очевидец в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».
21 августа на Бетонном переезде Jeep Grand Cherokee объезжал пробку на переезде со шлагбаумом и не уступил дорогу едущему по своей полосе автомобилю со спецсигналами.
Пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области сообщает, что все экипажи ищут нарушителя ПДД, чтобы установить обстоятельства и привлечь его к ответственности. За езду по встречке водителю Cherokee грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до 6 месяцев.
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