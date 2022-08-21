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Водитель пробил три колеса на Матвеевке в Новосибирске

Фото Водитель пробил три колеса на Матвеевке в Новосибирске
Фото Водитель пробил три колеса на Матвеевке в Новосибирске

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирский водитель пожаловался на состояние дороги в районе Матвеевки.

Водитель пробил сразу три колеса на тёмной дороге в районе Матвеевки в Новосибирске. Кроме того, сибиряк пожаловался на повреждение дисков. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Ехал на Матвееке вчера в 23:30. Никаких ограждений, ничего, скорость была 50 км/ч, в итоге пробил 3 колеса, лопнули диски", — посетовал водитель.

С его слов, дорога просто усыпана ямами, которые невозможно безопасно объехать. Он предположил, что провалы на проезжей части — дело рук дорожников.

"Дорожники выкопали и не оградили, а люди едут и проваливаются", — написал пострадавший.

Другие автомобилисты, заметившие повреждения на иномарке, предпочли поехать в объезд.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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